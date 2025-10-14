Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Официальные лица Азербайджана, Ирана и РФ ознакомились с инфраструктурой коридора Север-Юг

    Внутренняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 15:21
    Официальные лица Азербайджана, Ирана и РФ ознакомились с инфраструктурой коридора Север-Юг

    Делегация во главе с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым, заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком и министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садиг ознакомилась с ключевыми инфраструктурными объектами международного транспортного коридора "Север–Юг" в городе Астаре.

    Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, делегация осмотрела автомобильный мост через реку Астарачай на азербайджано-иранской границе, открытый в декабре 2023 года.

    Затем гости ознакомились с ходом строительных работ на Южном грузовом терминале в иранском городе Астара, принадлежащем Азербайджанским железным дорогам. Завершение строительства запланировано на конец года.

    Делегация также ознакомилась с ходом проекта по строительству железной дороги Решт-Астара на территории Ирана.

    коридор Север-Юг Шахин Мустафаев Алексей Оверчук Фарзане Садиг
    Фото
    Azərbaycan, İran və Rusiya rəsmiləri Şimal-Cənub dəhlizinin infrastrukturuna baxış keçirib
    Фото
    Azerbaijan, Russia, Iran officials inspect key North-South corridor sites

