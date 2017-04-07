Один из ожидавших обсуждения вопросов исключен из повестки Милли Меджлиса

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Один из законопроектов - проект исправлений в Миграционный кодекс - исключен из повестки сегодняшнего пленарного заседания Милли меджлиса.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Он сообщил и о причинах этого: "Государственная пограничная и Государственная миграционная службы попросили у парламента время. Поэтому мы исключили вопрос из повестки. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время".