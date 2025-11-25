Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Очередные группы переселенцев отправились в села Тязябиня и Ханюрду

    Внутренняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 12:16
    Очередные группы бывших вынужденных переселенцев отправились на постоянное проживание в родные в села Тязябиня и Ханюрду Ходжалинского района.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на этом этапе в Тязябиня переселяются 16 семей (66 человек), а в Ханюрду - 11 семей (38 человек).

    Количество семей, переселенных в село Тязябиня, достигнет 126 (567 человек), а в Ханюрду - 110 (378 человек).

    Тезебина Ханъюрду Великое возвращение
    Xocalının Təzəbinə və Xanyurdu kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

