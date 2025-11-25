Очередные группы переселенцев отправились в села Тязябиня и Ханюрду
Внутренняя политика
- 25 ноября, 2025
- 12:16
Очередные группы бывших вынужденных переселенцев отправились на постоянное проживание в родные в села Тязябиня и Ханюрду Ходжалинского района.
Как сообщает карабахское бюро Report, на этом этапе в Тязябиня переселяются 16 семей (66 человек), а в Ханюрду - 11 семей (38 человек).
Количество семей, переселенных в село Тязябиня, достигнет 126 (567 человек), а в Ханюрду - 110 (378 человек).
Последние новости
12:18
Милли Меджлис ратифицировал соглашения об отмене виз с семью странамиМилли Меджлис
12:16
Фото
Очередные группы переселенцев отправились в села Тязябиня и ХанюрдуВнутренняя политика
12:15
ММ утвердил соглашение с Молдовой об обмене и защите конфиденциальной информацииМилли Меджлис
12:10
Бабек Гусейнов: Азербайджан предлагает свою энергетическую инфраструктуру прикаспийским странамЭнергетика
12:06
Очередной ракетный удар по Киеву привел к гибели 6 человекДругие страны
12:05
Гукасян подал в суд на правительство и вице-спикера парламента АрменииВ регионе
12:03
Halliburton: Нефтегазовая промышленность переживает большую технологическую трансформациюЭнергетика
12:02
Фото
В Баку стартовало 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГИнфраструктура
11:57