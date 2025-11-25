Очередные группы переселенцев отправились в села Тязябиня и Ханюрду

Очередные группы бывших вынужденных переселенцев отправились на постоянное проживание в родные в села Тязябиня и Ханюрду Ходжалинского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, на этом этапе в Тязябиня переселяются 16 семей (66 человек), а в Ханюрду - 11 семей (38 человек).

Количество семей, переселенных в село Тязябиня, достигнет 126 (567 человек), а в Ханюрду - 110 (378 человек).