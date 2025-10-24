Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 31 октября
Внутренняя политика
- 24 октября, 2025
- 16:14
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса в рамках осенней сессии пройдет 31 октября.
Как сообщает Report, об этом объявила председатель парламента Сахиба Гафарова в завершение сегодняшнего пленарного заседания.
Она отметила, что информация о повестке предстоящего заседания будет предоставлена позже.
