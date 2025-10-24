Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 31 октября

    Внутренняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 16:14
    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 31 октября

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса в рамках осенней сессии пройдет 31 октября.

    Как сообщает Report, об этом объявила председатель парламента Сахиба Гафарова в завершение сегодняшнего пленарного заседания.

    Она отметила, что информация о повестке предстоящего заседания будет предоставлена позже.

    пленарное заседание Милли Меджлис
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası oktyabrın 31-də keçiriləcək

    Последние новости

    16:42

    Предприниматели смогут арендовать земли в еще четырех освобожденных районах

    АПК
    16:34

    Более 6,3 тыс. человек трудоустроены в освобожденных районах Азербайджана

    Социальная защита
    16:30

    Зеленский: Коалиция желающих обсудит гарантии безопасности для Украины

    В регионе
    16:25

    Армения и Иран обсуждают заключение соглашения об упрощенном таможенном коридоре

    В регионе
    16:23

    Гражданина Турции оштрафовали в Азербайджане за незаконную охоту

    Экология
    16:21
    Фото

    Байрамов обсудил с Генсеком ОТГ приоритеты в рамках председательства Азербайджана

    Внешняя политика
    16:20

    ЕК может оштрафовать Meta и TikTok до 6% их глобального годового оборота

    Финансы
    16:14

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 31 октября

    Внутренняя политика
    16:10

    ММ утвердил введение оплаты за участие в конкурсе по приему учителей

    Милли Меджлис
    Лента новостей