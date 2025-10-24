İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası oktyabrın 31-də keçiriləcək

    Daxili siyasət
    • 24 oktyabr, 2025
    • 16:05
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası oktyabrın 31-də keçiriləcək

    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası oktyabrın 31-də keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının yekununda bildirib.

    O qeyd edib ki, növbəti plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.

    Milli Məclis Plenar iclas gündəlik
