Milli Məclisin növbəti plenar iclası oktyabrın 31-də keçiriləcək
Daxili siyasət
- 24 oktyabr, 2025
- 16:05
Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası oktyabrın 31-də keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının yekununda bildirib.
O qeyd edib ki, növbəti plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.
