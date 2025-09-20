Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Очередная группа жителей возвращается в Кяльбаджар

    Внутренняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 12:07
    Очередная группа жителей возвращается в Кяльбаджар

    В город Кяльбаджар отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на этом этапе в город Кяльбаджар переселяются 29 семей (115 человек).

    Все они ранее были размещены в различных регионах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Таким образом, число всего в Кяльбаджар обеспечено возвращение 81 семья (337 человек).

    Кяльбаджарский район Великое возвращение Карабах
