Очередная группа жителей возвращается в Кяльбаджар

В город Кяльбаджар отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает карабахское бюро Report, на этом этапе в город Кяльбаджар переселяются 29 семей (115 человек).

Все они ранее были размещены в различных регионах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Таким образом, число всего в Кяльбаджар обеспечено возвращение 81 семья (337 человек).