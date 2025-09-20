İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Kəlbəcərə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    • 20 sentyabr, 2025
    • 11:59
    Kəlbəcərə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Kəlbəcər şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə Kəlbəcər şəhərinə 29 ailə (115 nəfər) köçürülür.

    Kəlbəcərə köç edənlər ölkənin müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Bu köçlə Kəlbəcərə qayıdan ailələrin sayı 81-ə (337 nəfər) çatacaq.

    kəlbəcər "Böyük Qayıdış" köç
    Foto
    Video
    Очередная группа жителей возвращается в Кяльбаджар
    Foto
    Azerbaijan relocates 115 more residents to Kalbajar city

    Son xəbərlər

    13:18

    Azərbaycanın qadın cüdoçuları Fransada təlim-məşq toplanışına qatılıblar

    Fərdi
    13:10
    Foto

    "Global Media Group" "Xəzəri qoruyaq" ekoloji aksiyasına qoşulub

    Ekologiya
    13:00

    İki il əvvəl Azərbaycanın dövlət suverenliyi tam bərpa edilib

    Daxili siyasət
    12:58

    Azərbaycan və Ruanda prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    12:57

    Rusiyanın Dneprə endirdiyi zərbələr nəticəsində yaralananların sayı 30-a çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:55
    Foto

    Ruanda Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    12:53

    Könül Nurullayeva: Azərbaycan suverenliyini tam bərpa etməklə regionda yeni reallıqlar yaratdı

    Xarici siyasət
    12:50

    Paşinyan: Türkiyə-Ermənistan normallaşması bizim üçün Aİ ilə quru əlaqəsini təmin edəcək

    Region
    12:48
    Foto

    Uqanda Dövlət Prokurorluğunun direktoru Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti