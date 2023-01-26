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Община: Правительство Армении должно обеспечить возврат имущества азербайджанцев

Община: Правительство Армении должно обеспечить возврат имущества азербайджанцев Правительство Армении должно обеспечить возврат имущества и общинных земель, принадлежащих азербайджанцам, выплатить компенсацию за имущественный ущерб и убытки, причиненные воспрепятствованием использованию имущества, оплатить все расходы, связанные с во
Внутренняя политика
26 января 2023 г. 17:15
Община: Правительство Армении должно обеспечить возврат имущества азербайджанцев

Правительство Армении должно обеспечить возврат имущества и общинных земель, принадлежащих азербайджанцам, выплатить компенсацию за имущественный ущерб и убытки, причиненные воспрепятствованием использованию имущества, оплатить все расходы, связанные с восстановлением прав собственности азербайджанцев, и принять другие необходимые меры.

Как сообщает Report, это отражено в Концепции возвращения в Западный Азербайджан.

Отметим, что на заседании Наблюдательного совета Общины Западного Азербайджана, состоявшемся 26 января 2023 года, был рассмотрен проект Концепции возвращения. Проект документа был вынесен на голосование и утвержден.

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Версия на английском языке Community: Armenia shall ensure return of property to Western Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке İcma: "Ermənistan Qərbi Azərbaycana dönəcək azərbaycanlıların evlərini qaytarmalıdır"

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