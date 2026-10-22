Обновлен состав коллегии Министерства оборонной промышленности Азербайджана
Внутренняя политика
- 22 октября, 2026
- 11:18
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Обновлен состав коллегии Министерства оборонной промышленности Азербайджана.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, число членов коллегии Министерства оборонной промышленности определено в количестве 11 человек.
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