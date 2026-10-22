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    Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin kollegiyasının yeni tərkibi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 22 oktyabr, 2026
    • 10:58
    Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin kollegiyasının yeni tərkibi təsdiqlənib

    Nazirlər Kabineti Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin kollegiyasının yeni tərkibini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.

    Sənədə əsasən, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin kollegiya üzvlərinin sayı 11 nəfərdən ibarət müəyyənləşdirilib.

    Kollegiyanın sədri

    Müdafiə sənayesi naziri

    Kollegiyanın üzvləri:

    Müdafiə sənayesi nazirinin müavinləri

    Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Aparatının rəhbəri

    Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Aparatının Hüquq şöbəsinin müdiri

    Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Aparatının Maliyyə və hesabatlılıq şöbəsinin müdiri

    Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Aparatının Beynəlxalq strateji əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri

    Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Aparatının Sənayenin tənzimlənməsi şöbəsinin müdiri

    Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Aparatının İnsan resurslarının idarə edilməsi şöbəsinin müdiri

    Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində "Müdafiə Sənayesi Tədqiqat və İnnovasiya Mərkəzi" publik hüquqi şəxsin İdarə Heyətinin sədri.

    Əli Əsədov Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
    Обновлен состав коллегии Министерства оборонной промышленности Азербайджана
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