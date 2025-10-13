Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Обнаружены несоответствия в БАДе, импортированном из Италии

    Внутренняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 11:28
    Обнаружены несоответствия в БАДе, импортированном из Италии

    Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) обнаружили несоответствия в биологически активных пищевых добавках (БАД) компании Inalme s.r.l., импортированных из Италии ООО NES Group.

    Об этом Report сообщили в АПБА.

    Отмечено, что из партии БАДов под торговой маркой "Sun Drops раствор-капли для приема внутрь 30 мл" общим количеством 1 011 штук были отобраны пробы. Установлено, что продукция не соответствует требованиям нормативных документов. На основании соответствующего решения партия продукции была уничтожена.

    АПБА БАДы пищевая безопасность
    İtaliyadan Azərbaycana idxal olunan bioloji aktiv qida məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Последние новости

    11:48

    Пашазаде призвал США исключить Азербайджан из списка стран, находящихся под особым наблюдением по вопросам религиозной свободы

    Внешняя политика
    11:44

    Утверждены правила добычи, переработки и хранения нафталанской нефти

    Энергетика
    11:42

    Кая Каллас: Трамп сделал возможным достижение мира на Ближнем востоке

    Другие страны
    11:35

    Спецпредставитель: В Ханкенди все мечети разрушены

    Внутренняя политика
    11:30

    Во Франции левая партия выдвинула вотум недоверия новому правительству

    Другие страны
    11:28

    Обнаружены несоответствия в БАДе, импортированном из Италии

    Внутренняя политика
    11:21
    Фото

    Институт географии: Активность вулкана Отман Боздаг не вышла за пределы кратера

    Экология
    11:16

    Moody's: В Азербайджане могут появиться работающие по нормам шариата полноценные банки

    Финансы
    11:10

    В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного офицера ВС РФ

    В регионе
    Лента новостей