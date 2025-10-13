İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İtaliyadan Azərbaycana idxal olunan bioloji aktiv qida məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Daxili siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 11:06
    İtaliyadan Azərbaycana idxal olunan bioloji aktiv qida məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) əməkdaşları "NES Group" MMC-nin İtaliyadan idxal etdiyi, "İnalme s.r.l" müəssisəsinin istehsalı olan bioloji aktiv qida məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a AQTA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ümumi sayı 1011 ədəd olmaqla "Sun Drops daxilə qəbul üçün məhlul-damcı 30 ml" əmtəə nişanlı bioloji aktiv qida məhsulu partiyasından nümunələr götürülüb. Müayinələr nəticəsində məhsul partiyasının normativ sənədlərin tələblərinə cavab vermədiyi aşkarlanıb.

    Faktla bağlı qəbul edilmiş müvafiq qərar əsasında məhsul partiyası məhv edilib.

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bioloji aktiv qida məhsulu uyğunsuzluq İtaliya idxal
    Обнаружены несоответствия в БАДе, импортированном из Италии

