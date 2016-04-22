​Обнародованы результаты выборов в руководство Совета господдержки НПО

22 апреля, 2016 14:30

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Прошло первое заседание Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте страны в новом составе. Как сообщили Report из совета, на прошедшем 22 апреля заседании рассмотрели организационные вопросы. На должность председателя Совета господдержки НПО переизбран депутат Азай Гулиев. Вусал Гулиев избран заместителем председателя, а Наргиз Эйвазова - секретарем. От имени членов совета А.Гулиев выразил президенту Ильхаму Алиеву признательность за оказанное высокое доверие. Напомним, что согласно подписанному 20 апреля президентом Ильхамом Алиевым распоряжению, членами совета назначены Вусал Гулиев, Ильгар Мамедов, Закир Гаджиев, Сахиб Мамедов, Наргиз Эйвазова, Эмин Гасанли, Руфиз Гонагов, Азай Гулиев, Шахин Исмаилов, Анар Халилов и Алимамед Нуриев.