Обнародованы полномочия МВД в отношении деятельности внутренних войск

Обнародованы полномочия Министерства внутренних дел (МВД) в отношении деятельности внутренних войск.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "О внутренних войсках Азербайджанской Республики", который обсуждался сегодня на первом заседании Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса в рамках осенней сессии.

Согласно законопроекту, ведомство утверждает структуру внутренних войск, перечень должностей высшего военного звания и общую численность, назначает и освобождает от должности военнослужащих внутренних войск, увольняет их с действительной военной службы в запас или в отставку, присваивает военные звания военнослужащим внутренних войск.

Также министерство будет создавать и ликвидировать воинские части внутренних войск и специализированное высшее учебное заведение, готовящее военнослужащих, и утверждать его устав.