ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    Обнародованы полномочия МВД в отношении деятельности внутренних войск

    Внутренняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 15:03
    Обнародованы полномочия МВД в отношении деятельности внутренних войск

    Обнародованы полномочия Министерства внутренних дел (МВД) в отношении деятельности внутренних войск.

    Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "О внутренних войсках Азербайджанской Республики", который обсуждался сегодня на первом заседании Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса в рамках осенней сессии.

    Согласно законопроекту, ведомство утверждает структуру внутренних войск, перечень должностей высшего военного звания и общую численность, назначает и освобождает от должности военнослужащих внутренних войск, увольняет их с действительной военной службы в запас или в отставку, присваивает военные звания военнослужащим внутренних войск.

    Также министерство будет создавать и ликвидировать воинские части внутренних войск и специализированное высшее учебное заведение, готовящее военнослужащих, и утверждать его устав.

    Daxili qoşunların fəaliyyəti ilə bağlı DİN-in səlahiyyətləri bəlli olub

    Последние новости

    15:58

    Мадрид закрыл въезд в Испанию для двух израильских министров

    Другие страны
    15:55

    В Непале протестующие подожгли офис президента в Шитал-Нивасе

    Другие страны
    15:51

    В Ливане заявили, что разоружение "Хезболлах" займет несколько месяцев

    Другие страны
    15:49

    Volkswagen вложит 1 млрд евро в ИИ к 2030 году

    Бизнес
    15:48

    Казахстанский эксперт: Азиатские страны должны укреплять сотрудничество для снижения геополитических рисков

    Внешняя политика
    15:46

    Натиг Бахышов: Интерес компаний из США к Южному Кавказу растет

    Внешняя политика
    15:33

    В Пакистане обрушилась швейная фабрика, есть пострадавшие

    Другие страны
    15:29

    В ООН призвали срочно мобилизовать $140 млн помощи Афганистану

    Другие страны
    15:24

    Чэн Кимлонг: Юго-Восточная Азия становится ведущим силовым центром континентального развития

    Бизнес
    Лента новостей