İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM

    Daxili qoşunların fəaliyyəti ilə bağlı DİN-in səlahiyyətləri bəlli olub

    Daxili siyasət
    • 09 sentyabr, 2025
    • 15:01
    Daxili qoşunların fəaliyyəti ilə bağlı DİN-in səlahiyyətləri bəlli olub

    Daxili qoşunların fəaliyyəti ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətləri bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu, yeni hazırlanan "Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunları haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.

    Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin payız sessiyası üzrə bu gün keçirilən ilk iclasında müzakirəyə çıxarılan qanun layihəsinə görə, qurum daxili qoşunların strukturunu, ali hərbi rütbəli vəzifələrin siyahısını və ümumi say tərkibini təsdiq edir, daxili qoşunların hərbi qulluqçularını vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, onları həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata və ya istefaya buraxır, daxili qoşunların hərbi qulluqçularına hərbi rütbələr verir.

    Həmçinin nazirlik daxili qoşunların hərbi hissələrini və hərbi qulluqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisəsini yaradıb və ləğv edəcək, o cümlədən həmin təhsil müəssisəsinin nizamnaməsini təsdiq edəcək.

    DİN daxili qoşunlar Milli Məclis qanun
    Обнародованы полномочия МВД в отношении деятельности внутренних войск

    Son xəbərlər

    15:53
    Foto

    "AzInTelecom" media nümayəndələri üçün təlim təşkil edib

    İKT
    15:49

    Azərbaycanın airbadminton millisi dünya çempionatına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    15:48

    Tu An Tuan: "Qlobal iqtisadi artımın yavaşlaması dünya maliyyə sistemi üçün riskləri artırır"

    Xarici siyasət
    15:47

    "Qarabağ"ın rəqibinin futbolçusu əməliyyat olunub

    Futbol
    15:36

    Azərbaycanın basketbol millisinin baş məşqçisi: "Yer aldığımız qrupu çətin adlandırmazdım"

    Komanda
    15:31

    Deputat: Daxili qoşunlarda müddətdən artıq qulluq edənlər mənzillə təmin edilmirlər

    Daxili siyasət
    15:27

    Bakı aeroportu ərazisinə daxil olan taksilərlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib

    İnfrastruktur
    15:22

    Avstriya və Ermənistan Bakı-İrəvan münasibətlərinin normallaşmasını müzakirə edib

    Region
    15:21

    Hindistanlı ekspert: "Asiyada işçilərin əməkhaqlarının az olması artıq üstünlük yaratmır"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti