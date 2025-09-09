Daxili qoşunların fəaliyyəti ilə bağlı DİN-in səlahiyyətləri bəlli olub
- 09 sentyabr, 2025
- 15:01
Daxili qoşunların fəaliyyəti ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətləri bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, bu, yeni hazırlanan "Azərbaycan Respublikasının daxili qoşunları haqqında" qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin payız sessiyası üzrə bu gün keçirilən ilk iclasında müzakirəyə çıxarılan qanun layihəsinə görə, qurum daxili qoşunların strukturunu, ali hərbi rütbəli vəzifələrin siyahısını və ümumi say tərkibini təsdiq edir, daxili qoşunların hərbi qulluqçularını vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, onları həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata və ya istefaya buraxır, daxili qoşunların hərbi qulluqçularına hərbi rütbələr verir.
Həmçinin nazirlik daxili qoşunların hərbi hissələrini və hərbi qulluqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisəsini yaradıb və ləğv edəcək, o cümlədən həmin təhsil müəssisəsinin nizamnaməsini təsdiq edəcək.