Обнародована статистика НПО, госрегистрация которых была аннулирована

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ До сих пор в министерстве юстиции Азербайджана на госрегистрации находятся 4 278 некоммерческих организаций, 3 095 из которых неправительственные организации (НПО).

Об этом в ответ на запрос Report заявила начальник отдела по работе с НПО министерства юстиции Сабина Салманова.

По ее словам, за истекший период этого года министерство приняло решение о ликвидации 6 НПО: "В соответствии с обращениями НПО и требованиями законодательства минюст исключил их из государственного реестра".