Обнародована повестка дня очередного пленарного заседания парламента Азербайджана

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован перечень вопросов, которые будут обсуждены на запланированном на 28 ноября пленарном заседании Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана. Как сообщили Report в ММ, в повестку дня включены 15 вопросов.

В перечень входят вопросы утверждения проектов законов «О госбюджете Азербайджанской Республики на 2015 год», «О бюджете Государственного фонда социальной защиты Азербайджанской Республики на 2015 год», «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2015 год», «О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2015 год», а также расходные сметы Милли Меджлиса и Счетной палаты на 2015 год.

В то же время будет рассматриваться вопрос утверждения М.Н.Алишанова в должности аудитора Счетной палаты Азербайджана и «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Французской Республики об обмене и взаимной охране секретных данных».

Также будут обсуждаться изменения в некоторые законопроекты и вопрос о внесении изменений в административно-территориальное деление Бабекского и Джульфинского районов Нахчыванской Автономной Республики.