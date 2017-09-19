Обнародована дата первого пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Стала известна дата проведения первого пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает Report, пленарное заседание состоится 2 октября.
Согласно Внутреннему уставу парламента, осенняя сессия начинается 30 сентября и продолжается до 30 декабря. Если 30 сентября приходится на праздничный день, день выборов, тогда сессия начинает свою работу в первый рабочий день после этого дня.
Повестка дня заседания полностью не готова, но известны некоторые вопросы, которые будут в нее включены.
Это проекты изменений и дополнений в законы "Об обороне", "О воинской обязанности и военной службе", "О борьбе с коррупцией", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", "Об особо охраняемых природных территориях и объектах", "О приватизации государственного имущества", "О государственной службе", "О трудовых пенсиях", "О животном мире", "О музеях", "Об обеспечении единства измерений", "Об официальной статистике", "Об образовании", "О пожарной безопасности", "О прожиточном минимуме".
İlkin PirəliАвтор новости
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