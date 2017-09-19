Обнародована дата первого пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Стала известна дата проведения первого пленарного заседания осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, пленарное заседание состоится 2 октября.

Согласно Внутреннему уставу парламента, осенняя сессия начинается 30 сентября и продолжается до 30 декабря. Если 30 сентября приходится на праздничный день, день выборов, тогда сессия начинает свою работу в первый рабочий день после этого дня.

Повестка дня заседания полностью не готова, но известны некоторые вопросы, которые будут в нее включены.

Это проекты изменений и дополнений в законы "Об обороне", "О воинской обязанности и военной службе", "О борьбе с коррупцией", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", "Об особо охраняемых природных территориях и объектах", "О приватизации государственного имущества", "О государственной службе", "О трудовых пенсиях", "О животном мире", "О музеях", "Об обеспечении единства измерений", "Об официальной статистике", "Об образовании", "О пожарной безопасности", "О прожиточном минимуме".