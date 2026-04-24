Обнародован график приема в Центре приема граждан в мае
- 24 апреля, 2026
- 18:17
Report представляет график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики в мае 2026 года.
|
Принимающее лицо
|
День приема
|
Нагдалиев Зейнал Сафар оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
1
|
Амиров Натиг Арзиман оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
4
|
Исмаилов Сулейман Аббас оглу
заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
5
|
Алескеров Фуад Муртуз оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
6,20
|
Алиева Фарах Ширмамед гызы
заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
7
|
Гасанов Алтай Тофиг оглу
начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики
|
8,15,22
|
Гасанов Керем Авез оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
8
|
Мовсумов Шахмар Ариф оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
12
|
Сеидов Фарид Мирмуфид оглу
заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
13
|
Гаджиев Хикмет Фархад оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
14
|
Меджидов Талят Таир оглу
заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
15
|
Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу
заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
18
|
Саттаров Орхан Раджаб оглу
Пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики
|
19
|
Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
19
|
Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
19
|
Гусейнов Эмин Замин оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах
|
21
|
Керимов Гюндуз Гаджи оглу
заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
22
|
Керимов Айдын Зохраб оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе
|
22
|
Мамедов Масим Ахмед оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе
|
25
|
Юсубов Эльчин Мустафа оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
|
25
|
Велиев Адалят Магсад оглу
заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
26
|
Гаджиев Вахид Расим оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах
|
26
|
Гаджиев Башир Гудрат оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе
|
26
|
* * *
|
Усубов Рамиль Идрис оглу
Совет безопасности Азербайджанской Республики
секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики
|
25
Примечание: граждане принимаются в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики. Адрес: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79.Регистрация на прием прекращается не позднее, чем за один рабочий день до даты приема. Прием начинается в 14:00. Контактный номер: колл-центр 1111.