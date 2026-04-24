    Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində may ayında qəbul cədvəli açıqlanıb

    • 24 aprel, 2026
    • 18:06
    Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində may ayında qəbul cədvəli açıqlanıb

    Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində 2026-cı ilin may ayında vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.

    "Report" cədvəli təqdim edir:

    Qəbulu aparan şəxs

    Qəbul günü

    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –

    Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

    Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri

    Nağdəliyev Zeynal Səfər oğlu

    1

    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –

    Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

    İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri

    Əmirov Natiq Ərziman oğlu

    4

    Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

    Vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri

    İsmayılov Süleyman Abbas oğlu

    5

    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi

    Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

    Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri

    Ələsgərov Fuad Murtuz oğlu

    6,20

    Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

    Humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri

    Əliyeva Fərəh Şirməmməd qızı

    7

    Azərbaycan Respublikası Birinci vitse-prezidentinin Katibliyinin rəisi

    Həsənov Altay Tofiq oğlu

    8,15,22

    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –

    Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

    Dövlət nəzarəti məsələləri şöbəsinin müdiri

    Həsənov Kərəm Əvəz oğlu

    8

    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –

    Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

    İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri

    Mövsümov Şahmar Arif oğlu

    12

    Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

    Hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri

    Seyidov Fərid Mirmufid oğlu

    13

    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –

    Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

    Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri

    Hacıyev Hikmət Fərhad oğlu

    14

    Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

    Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri

    Məcidov Tələt Tahir oğlu

    15

    Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

    Gənclər siyasəti və idman məsələləri şöbəsinin müdiri

    Məmmədəliyev Yusuf Ülfət oğlu

    18

    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat katibi

    Səttarov Orxan Rəcəb oğlu

    19

    Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

    Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsi

    19

    Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

    Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin Əfv məsələləri sektoru

    19

    Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

    xüsusi nümayəndəsi

    Hüseynov Emin Zamin oğlu

    21

    Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

    Qanunvericilik və hüquq siyasəti şöbəsinin müdiri

    Kərimov Gündüz Hacı oğlu

    22

    Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

    Kərimov Aydın Zöhrab oğlu

    22

    Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

    Məmmədov Məsim Əhməd oğlu

    25

    Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

    Yusubov Elçin Mustafa oğlu

    25

    Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının

    Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri

    Vəliyev Ədalət Məqsəd oğlu

    26

    Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

    Hacıyev Vahid Rasim oğlu

    26

    Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi

    Hacıyev Bəşir Qüdrət oğlu

    26

    * * *

    Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası

    Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi

    Usubov Ramil İdris oğlu

    25

    Qeyd: Vətəndaşlar Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində qəbul olunurlar. Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Zaur Nudirəliyev,79. Qəbula yazılış qəbul gününə ən geci 1 iş günü qalmış dayandırılır. Qəbul saat 14:00-dan başlayır. Əlaqə üçün: Çağrı Mərkəzi – 1111.

    Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası (PA) Vətəndaş qəbulu
    Обнародован график приема в Центре приема граждан в мае

