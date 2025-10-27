Обнародован график приема граждан членами правительства на ноябрь
- 27 октября, 2025
- 11:12
Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур на ноябрь.
Как сообщает Report, прием граждан начинается в 10:00 в установленные дни.
|
П/н
|
Руководитель проводящего прием центрального органа исполнительной власти и административной структуры
|
Город, район, где проводится прием
|
Охваченные города и районы
|
День приема
|
|
Вилаят Эйвазов
министр внутренних дел
|
Кюрдамир
|
Кюрдамир, Уджар, Гёйчай, Агсу, Агдаш, Гаджигабул, Ширван
|
01
|
|
Рамин Мамедов
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
|
Нахчыван
|
Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур
|
03
|
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Абшерон
|
Абшерон, Зангилан
|
04
|
|
Шахин Багиров
председатель Государственного таможенного комитета
|
Губа
|
Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран
|
06
|
|
Фарид Ахмедов
министр юстиции
|
Масаллы
|
Масаллы, Лянкяран, Астара, Лерик, Джалилабад, Ярдымлы
|
07
|
|
Рашад Набиев
министр цифрового развития и транспорта
|
Бейляган
|
Бейляган, Имишли, Саатлы, Сабирабад, Ходжавенд
|
13
|
|
Фарид Гаибов
министр молодежи и спорта
|
Гянджа
|
Гянджа, Самух, Кяльбаджар
|
14
|
|
Кямаледдин Гейдаров
министр по чрезвычайным ситуациям
|
Зардаб
|
Зардаб, Уджар, Кюрдамир
|
14
|
|
Микаил Джаббаров
министр экономики
|
Сумгайыт
|
Сумгайыт
|
14
|
10.
|
Меджнун Мамедов
министр сельского хозяйства
|
Билясувар
|
Билясувар, Сальян, Нефтчала, Ширван, Гаджигабул
|
14
|
11.
|
Бахар Мурадова
председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
|
Нафталан
|
Нафталан, Геранбой, Ходжалы
|
14
|
12.
|
Мурсал Ибрагимов
начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
|
Мингячевир
|
Мингячевир, Евлах, Агдаш, Гёйчай, Уджар, Зардаб, Кюрдамир
|
14
|
13.
|
Заур Алиев
председатель Государственного агентства обязательного медицинского страхования
|
Гёйгёль
|
Гёйгёль, Дашкесан, Геранбой, Нафталан, Ходжалы
|
14
|
14.
|
Вугар Ахмедов
председатель ОАО "Азеришыг"
|
Барда
|
Барда, Татар
|
14
|
15.
|
Анар Гулиев
председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры
|
Шамкир
|
Шамкир, Гядабей, Агстафа, Газах, Товуз
|
19
|
16.
|
Заур Микаилов
председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана
|
Евлах
|
Евлах, Мингячевир
|
21
|
17.
|
Гошгар Тахмазли
председатель Агентства продовольственной безопасности
|
Зардаб
|
Зардаб, Уджар, Евлах, Мингячевир, Агдаш, Гёйчай, Кюрдамир
|
21
|
18.
|
Ровшан Рзаев
председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
|
Билясувар
|
Билясувар, Джебраил
|
24
|
19.
|
Эмин Амруллаев
министр науки и образования
|
Нахчыван
|
Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур
|
28
|
20.
|
Парвиз Шахбазов
министр энергетики
|
Хызы
|
Хызы, Сиязань, Шабран, Сумгайыт, Абшерон
|
28
|
21.
|
Анар Алиев
министр труда и социальной защиты населения
|
Имишли
|
Имишли, Бейляган
|
28
|
22.
|
Адиль Керимли
министр культуры
|
Агдам (поселок Гузанлы)
|
Агдам, Агджабеди, Барда, Тертер, Физули, Лачин
|
28
|
23.
|
Салех Мамедов
председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
|
Астара
|
Астара, Лянкяран, Лерик
|
28
|
24.
|
Ильхам Мирзалиев
председатель ОАО "Азеристиликтеджхизат"
|
Барда
|
Барда, Татар
|
28
|
25.
|
Азер Мамедов
генеральный директор Производственного объединения "Азеригаз"
|
Загатала
|
Загатала, Балакен
|
28