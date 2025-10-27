Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Обнародован график приема граждан членами правительства на ноябрь

    Внутренняя политика
    • 27 октября, 2025
    • 11:12
    Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур на ноябрь.

    Как сообщает Report, прием граждан начинается в 10:00 в установленные дни.

    П/н

    Руководитель проводящего прием центрального органа исполнительной власти и административной структуры

    Город, район, где проводится прием

    Охваченные города и районы

    День приема

    Вилаят Эйвазов

    министр внутренних дел

    Кюрдамир

    Кюрдамир, Уджар, Гёйчай, Агсу, Агдаш, Гаджигабул, Ширван

    01

    Рамин Мамедов

    председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями

    Нахчыван

    Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур

    03

    Кямран Алиев

    генеральный прокурор

    Абшерон

    Абшерон, Зангилан

    04

    Шахин Багиров

    председатель Государственного таможенного комитета

    Губа

    Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран

    06

    Фарид Ахмедов

    министр юстиции

    Масаллы

    Масаллы, Лянкяран, Астара, Лерик, Джалилабад, Ярдымлы

    07

    Рашад Набиев

    министр цифрового развития и транспорта

    Бейляган

    Бейляган, Имишли, Саатлы, Сабирабад, Ходжавенд

    13

    Фарид Гаибов

    министр молодежи и спорта

    Гянджа

    Гянджа, Самух, Кяльбаджар

    14

    Кямаледдин Гейдаров

    министр по чрезвычайным ситуациям

    Зардаб

    Зардаб, Уджар, Кюрдамир

    14

    Микаил Джаббаров

    министр экономики

    Сумгайыт

    Сумгайыт

    14

    10.

    Меджнун Мамедов

    министр сельского хозяйства

    Билясувар

    Билясувар, Сальян, Нефтчала, Ширван, Гаджигабул

    14

    11.

    Бахар Мурадова

    председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей

    Нафталан

    Нафталан, Геранбой, Ходжалы

    14

    12.

    Мурсал Ибрагимов

    начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу

    Мингячевир

    Мингячевир, Евлах, Агдаш, Гёйчай, Уджар, Зардаб, Кюрдамир

    14

    13.

    Заур Алиев

    председатель Государственного агентства обязательного медицинского страхования

    Гёйгёль

    Гёйгёль, Дашкесан, Геранбой, Нафталан, Ходжалы

    14

    14.

    Вугар Ахмедов

    председатель ОАО "Азеришыг"

    Барда

    Барда, Татар

    14

    15.

    Анар Гулиев

    председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры

    Шамкир

    Шамкир, Гядабей, Агстафа, Газах, Товуз

    19

    16.

    Заур Микаилов

    председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана

    Евлах

    Евлах, Мингячевир

    21

    17.

    Гошгар Тахмазли

    председатель Агентства продовольственной безопасности

    Зардаб

    Зардаб, Уджар, Евлах, Мингячевир, Агдаш, Гёйчай, Кюрдамир

    21

    18.

    Ровшан Рзаев

    председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

    Билясувар

    Билясувар, Джебраил

    24

    19.

    Эмин Амруллаев

    министр науки и образования

    Нахчыван

    Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур

    28

    20.

    Парвиз Шахбазов

    министр энергетики

    Хызы

    Хызы, Сиязань, Шабран, Сумгайыт, Абшерон

    28

    21.

    Анар Алиев

    министр труда и социальной защиты населения

    Имишли

    Имишли, Бейляган

    28

    22.

    Адиль Керимли

    министр культуры

    Агдам (поселок Гузанлы)

    Агдам, Агджабеди, Барда, Тертер, Физули, Лачин

    28

    23.

    Салех Мамедов

    председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

    Астара

    Астара, Лянкяран, Лерик

    28

    24.

    Ильхам Мирзалиев

    председатель ОАО "Азеристиликтеджхизат"

    Барда

    Барда, Татар

    28

    25.

    Азер Мамедов

    генеральный директор Производственного объединения "Азеригаз"

    Загатала

    Загатала, Балакен

    28
    Кабмин прием граждан
