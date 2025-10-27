Hökumət üzvlərinin noyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI
- 27 oktyabr, 2025
- 10:40
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2025-ci ilin noyabr ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbul cədvəli açıqlanıb.
"Report" cədvəli təqdim edir:
|
S/n
|
Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri
|
Qəbulun keçirildiyi
şəhər, rayon
|
Əhatə olunan
şəhər və rayonlar
|
Qəbulun keçirildiyi
gün
|
|
Daxili işlər naziri
Vilayət Eyvazov
|
Kürdəmir
|
Kürdəmir, Ucar, Göyçay, Ağsu, Ağdaş, Hacıqabul, Şirvan
|
01
|
|
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Ramin Məmmədov
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
03
|
|
Baş prokuror
Kamran Əliyev
|
Abşeron
|
Abşeron, Zəngilan
|
04
|
|
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov
|
Quba
|
Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran
|
06
|
|
Ədliyyə naziri
Fərid Əhmədov
|
Masallı
|
Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik, Cəlilabad, Yardımlı
|
07
|
|
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev
|
Beyləqan
|
Beyləqan, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Xocavənd
|
13
|
|
Gənclər və idman naziri
Fərid Qayıbov
|
Gəncə
|
Gəncə, Samux, Kəlbəcər
|
14
|
|
Fövqəladə hallar naziri
Kəmaləddin Heydərov
|
Zərdab
|
Zərdab, Ucar, Kürdəmir
|
14
|
|
İqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarov
|
Sumqayıt
|
Sumqayıt
|
14
|
|
Kənd təsərrüfatı naziri
Məcnun Məmmədov
|
Biləsuvar
|
Biləsuvar, Salyan, Neftçala, Şirvan, Hacıqabul
|
14
|
|
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Bahar Muradova
|
Naftalan
|
Naftalan, Goranboy, Xocalı
|
14
|
|
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi
Mürsəl İbrahimov
|
Mingəçevir
|
Mingəçevir, Yevlax, Ağdaş, Göyçay, Ucar, Zərdab, Kürdəmir
|
14
|
|
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri
Zaur Əliyev
|
Göygöl
|
Göygöl, Daşkəsən, Goranboy, Naftalan, Xocalı
|
14
|
|
"Azərişıq" ASC-nin sədri
Vüqar Əhmədov
|
Bərdə
|
Bərdə, Tərtər
|
14
|
|
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri
Anar Quliyev
|
Şəmkir
|
Şəmkir, Gədəbəy, Ağstafa, Qazax, Tovuz
|
19
|
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri
Zaur Mikayılov
|
Yevlax
|
Yevlax, Mingəçevir
|
21
|
|
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri
Qoşqar Təhməzli
|
Zərdab
|
Zərdab, Ucar, Yevlax, Mingəçevir, Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir
|
21
|
|
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev
|
Biləsuvar
|
Biləsuvar, Cəbrayıl
|
24
|
|
Elm və təhsil naziri
Emin Əmrullayev
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
28
|
|
Energetika naziri
Pərviz Şahbazov
|
Xızı
|
Xızı, Siyəzən, Şabran, Sumqayıt, Abşeron
|
28
|
|
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri
Anar Əliyev
|
İmişli
|
İmişli, Beyləqan
|
28
|
|
Mədəniyyət naziri
Adil Kərimli
|
Ağdam (Quzanlı qəsəbəsi)
|
Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Tərtər, Füzuli, Laçın
|
28
|
|
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri
Saleh Məmmədov
|
Astara
|
Astara, Lənkəran, Lerik
|
28
|
|
"Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri
İlham Mirzəliyev
|
Bərdə
|
Bərdə, Tərtər
|
28
|
|
"Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru
Azər Məmmədov
|
Zaqatala
|
Zaqatala, Balakən
|
28
Vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.