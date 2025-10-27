İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Hökumət üzvlərinin noyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

    Daxili siyasət
    • 27 oktyabr, 2025
    • 10:40
    Hökumət üzvlərinin noyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

    Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2025-ci ilin noyabr ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbul cədvəli açıqlanıb.

    "Report" cədvəli təqdim edir:

    S/n

    Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri

    Qəbulun keçirildiyi

    şəhər, rayon

    Əhatə olunan

    şəhər və rayonlar

    Qəbulun keçirildiyi

    gün

    Daxili işlər naziri

    Vilayət Eyvazov

    Kürdəmir

    Kürdəmir, Ucar, Göyçay, Ağsu, Ağdaş, Hacıqabul, Şirvan

    01

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

    Ramin Məmmədov

    Naxçıvan

    Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

    03

    Baş prokuror

    Kamran Əliyev

    Abşeron

    Abşeron, Zəngilan

    04

    Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov

    Quba

    Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran

    06

    Ədliyyə naziri

    Fərid Əhmədov

    Masallı

    Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik, Cəlilabad, Yardımlı

    07

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev

    Beyləqan

    Beyləqan, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Xocavənd

    13

    Gənclər və idman naziri

    Fərid Qayıbov

    Gəncə

    Gəncə, Samux, Kəlbəcər

    14

    Fövqəladə hallar naziri

    Kəmaləddin Heydərov

    Zərdab

    Zərdab, Ucar, Kürdəmir

    14

    İqtisadiyyat naziri

    Mikayıl Cabbarov

    Sumqayıt

    Sumqayıt

    14

    Kənd təsərrüfatı naziri

    Məcnun Məmmədov

    Biləsuvar

    Biləsuvar, Salyan, Neftçala, Şirvan, Hacıqabul

    14

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

    Bahar Muradova

    Naftalan

    Naftalan, Goranboy, Xocalı

    14

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi

    Mürsəl İbrahimov

    Mingəçevir

    Mingəçevir, Yevlax, Ağdaş, Göyçay, Ucar, Zərdab, Kürdəmir

    14

    İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri

    Zaur Əliyev

    Göygöl

    Göygöl, Daşkəsən, Goranboy, Naftalan, Xocalı

    14

    "Azərişıq" ASC-nin sədri

    Vüqar Əhmədov

    Bərdə

    Bərdə, Tərtər

    14

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri

    Anar Quliyev

    Şəmkir

    Şəmkir, Gədəbəy, Ağstafa, Qazax, Tovuz

    19

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri

    Zaur Mikayılov

    Yevlax

    Yevlax, Mingəçevir

    21

    Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri

    Qoşqar Təhməzli

    Zərdab

    Zərdab, Ucar, Yevlax, Mingəçevir, Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir

    21

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev

    Biləsuvar

    Biləsuvar, Cəbrayıl

    24

    Elm və təhsil naziri

    Emin Əmrullayev

    Naxçıvan

    Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur

    28

    Energetika naziri

    Pərviz Şahbazov

    Xızı

    Xızı, Siyəzən, Şabran, Sumqayıt, Abşeron

    28

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri

    Anar Əliyev

    İmişli

    İmişli, Beyləqan

    28

    Mədəniyyət naziri

    Adil Kərimli

    Ağdam (Quzanlı qəsəbəsi)

    Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Tərtər, Füzuli, Laçın

    28

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri

    Saleh Məmmədov

    Astara

    Astara, Lənkəran, Lerik

    28

    "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri

    İlham Mirzəliyev

    Bərdə

    Bərdə, Tərtər

    28

    "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru

    Azər Məmmədov

    Zaqatala

    Zaqatala, Balakən

    28

    Vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.

    Обнародован график приема граждан членами правительства на ноябрь

