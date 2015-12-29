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    Новый Кодекс административных правонарушений принят в первом чтении

    Если законопроект будет утвержден, то вступит в силу с 1 мая 2016 года

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли меджлиса (ММ) был обсужден законопроект нового Кодекса административных правонарушений.

    Как сообщает Report, член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Вусал Гусейнов предоставил информацию о законопроекте. 

    Он отметил, что новый Кодекс административных правонарушений состоит из 40 разделов, 608 статей (прежний кодекс - из 35 разделов, 458 статей). В новом кодексе соответствующие вопросы по всем статьям обобщены и конкретизированы. 

    Законопроект принят в первом чтении путем голосования.

    Отметим, что если законопроект будет утвержден, то вступит в силу с 1 мая 2016 года.

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