Новая автомобильная дорога получила название

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Новая автомобильная дорога общегородского значения, соединяющая столичный проспект Зии Буниятова с автомобильной дорогой Балаханы-Бинагади, получила название.

Как сообщает Report, дорога названа Беюкшор.

Это же название получила улица. Установку табличек с названием улицы осуществляет Государственный комитет по вопросам имущества.

Строительство новой дороги, соединяющей проспект Зии Буниятова с автодорогой Балаханы-Бинагади и имеющей важное значение для транспортной системы столицы, осуществлено на основании распоряжений, подписанных президентом Ильхамом Алиевым в январе 2017 и в мае 2018 года. Строительство дороги протяженностью 2,7 километра завершилось, оно было проведено быстрыми темпами и с высоким качеством. Новая дорога проходит через плотину протяженностью 1570 метров, построенную с целью разделения озера Беюкшор на две части. Она имеет четыре полосы движения и построена в соответствии с первой технической категорией. Вдоль дороги установлены 16 дорожных знаков. В начале и конце дороги также построены два тоннеля протяженностью 320 метров и 274 метра. Ширина проезжей части тоннелей составляет 28 метров. В рамках строительных работ на въезде и выезде с дороги построены развязки. Вдоль дороги сооружены современная система освещения, а также четыре автобусные остановки.

Отметим, что в результате строительства новой автомобильной дороги водители смогут беспрепятственно выезжать как на автодорогу Хырдалан-Бинагади-Балаханы, так и на проспект Зии Буниятова. Так, автотранспортные средства, не выезжая к кругу "20 января", смогут удобно передвигаться по автодороге Хырдалан-Бинагади-Балаханы с территории Хырдаланского круга в поселки Хырдалан, Масазыр, в Сумгайыт и расположенные в этом направлении другие поселки, а также в поселки Бинагади, Мехтиабад, Дигях, Фатмаи, Герадиль, Пиршаги. А выезд с автомобильной дороги Хырдалан-Бинагади-Балаханы на автодорогу Забрат-Маштага обеспечит беспрепятственное движение в поселки, находящиеся в данном направлении. Кроме того, жители этих поселков получат возможность, выехав на проспект Зии Буниятова, удобно и по короткой дороге проехать в центр города. Таким образом, сократятся расстояние, время, затрачиваемое на дорогу, в особенности, будет устранена плотность движения транспорта, наблюдаемая в часы пик как на проспекте Зии Буниятова, так и на участке проспекта Гейдара Алиева, проходящем перед станцией метро "Кероглу".

Отметим, что в открытии новой дороги принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.