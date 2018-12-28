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    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой автодороги в Баку

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ 28 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии новой дороги, соединяющей проспект Зии Буньятова с автомобильной дорогой Балаханы-Бинагади столицы.

    Как сообщает Report, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о работе, проведенной на новой дороге.

    Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.

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