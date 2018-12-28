Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой автодороги в Баку

28 декабря, 2018 11:08

https://report.az/storage/news/7bb071879bfc9ff60fde02ad72689946/8fa1f367-5548-433c-9149-664b28fe670a_292.jpg Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ 28 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии новой дороги, соединяющей проспект Зии Буньятова с автомобильной дорогой Балаханы-Бинагади столицы. Как сообщает Report, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о работе, проведенной на новой дороге. Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.