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Глава ЦИК: Никто не имеет права забирать у вошедшего в избирательный участок мобильный телефон

Никто не вправе забирать телефон у вошедшего в избирательный участок
© Report / Firi Salim

"В современном мире, вне зависимости от системы управления, доступ к социальным сетям одинаков для каждого гражданина любой страны. Сегодня социальные сети стали частью нашей жизни". 

Как сообщает Report, об этом выступая на региональном семинаре-совещании, посвященном решению в судебном порядке избирательных споров в рамках совместного проекта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с Верховным судом и апелляционными судами председатель Центризбиркома Мазахир Панахов

По его словам, никто не имеет права забирать мобильный телефон у человека, вошедшего в избирательный участок: "Многие присутствующие здесь прекрасно знают об этом. Однако, вы не хотите открыто обсуждать это. Открыто обсуждаемые проблемы являются проблемами, которые вот-вот решатся".   

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