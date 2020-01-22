Глава ЦИК: Никто не имеет права забирать у вошедшего в избирательный участок мобильный телефон

© Report / Firi Salim https://report.az/storage/news/177127b5a2fc1e5fc685ab6e9fbf8e70/707a34fe-3512-4839-9f8a-346fe9153786_292.jpg

"В современном мире, вне зависимости от системы управления, доступ к социальным сетям одинаков для каждого гражданина любой страны. Сегодня социальные сети стали частью нашей жизни".

Как сообщает Report, об этом выступая на региональном семинаре-совещании, посвященном решению в судебном порядке избирательных споров в рамках совместного проекта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с Верховным судом и апелляционными судами председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

По его словам, никто не имеет права забирать мобильный телефон у человека, вошедшего в избирательный участок: "Многие присутствующие здесь прекрасно знают об этом. Однако, вы не хотите открыто обсуждать это. Открыто обсуждаемые проблемы являются проблемами, которые вот-вот решатся".