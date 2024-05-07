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В Габале прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны

В Габале прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны В габалинском районе проходит церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Асимом Сафаровым, чьи останки были идентифицированы спустя 30 лет.
Внутренняя политика
7 мая 2024 г. 15:50
В Габале прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны

В Габалинском районе состоялась церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Асимом Сафаровым, чьи останки были идентифицированы спустя 30 лет.

Как сообщает северо-западное бюро Report, Сафаров был перезахоронен на кладбище села Гемерван.

15:35

В Габалинском районе проходит церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Асимом Сафаровым, чьи останки были идентифицированы спустя 30 лет.

Как сообщает северо-западное бюро Report, он был захоронен как неизвестный шехид на кладбище "Peyğəmbərlik" в поселке Шафаг Бейлаганского района.

Останки шехида после идентификации были переданы его семье в селе Гемерван Габалинского района.

Напомним, что Сафаров Асим Надир оглу родился в 1975 году в селе Гемерван Габалинского района. Он пропал без вести 10 января 1994 года в селе Ашагы Абдурахманлы Физулинского района.

Сафаров будет перезахоронен на кладбище села Гемерван.

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