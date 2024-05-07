В Габале прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны

В габалинском районе проходит церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Асимом Сафаровым, чьи останки были идентифицированы спустя 30 лет.

В Габалинском районе состоялась церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Асимом Сафаровым, чьи останки были идентифицированы спустя 30 лет.

Как сообщает северо-западное бюро Report, Сафаров был перезахоронен на кладбище села Гемерван.

15:35

В Габалинском районе проходит церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Асимом Сафаровым, чьи останки были идентифицированы спустя 30 лет.

Как сообщает северо-западное бюро Report, он был захоронен как неизвестный шехид на кладбище "Peyğəmbərlik" в поселке Шафаг Бейлаганского района.

Останки шехида после идентификации были переданы его семье в селе Гемерван Габалинского района.

Напомним, что Сафаров Асим Надир оглу родился в 1975 году в селе Гемерван Габалинского района. Он пропал без вести 10 января 1994 года в селе Ашагы Абдурахманлы Физулинского района.

Сафаров будет перезахоронен на кладбище села Гемерван.