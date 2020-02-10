​Немецкие наблюдатели поделились своим впечатлениями о выборах

Немецкие наблюдатели, прибывшие в Азербайджан для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами, поделились своими мнениями о ходе выборов.

Как передает Report, бывший госсекретарь МИД Германии, Вольф Рутхарт Борн отметил, что уже во второй раз участвует наблюдателем в выборах в Азербайджане:

"В этих выборах я принимал участие в качестве краткосрочного наблюдателя. Благодарю правительство Азербайджана за приглашение. Мы наблюдали за выборами на избирательных пунктах в Баку и Сумгайыте. Сегодня мы также побывали на избирательном пункте по Нагорно-карабахскому региону. Мои личные наблюдения дают основание говорить, что все было прекрасно организовано, и выборы проведены отлично. В ходе всех наблюдений мы увидели, что выборы прошли на довольно высоком уровне. Остались очень удовлетворены результатами", - сказал Вольф Рутхарт Борн, отметив, что правительство Азербайджана также пригласило наблюдателей из Евросоюза для наблюдения за выборами: «Завтра пройдет пресс-конференция представителей Евросоюза».

Бывший депутат Бундестага Штефан-Клаудио Лемме заявил, что выборы были организованы на очень высоком уровне.

По его словам, что парламентские выборы прошли очень прозрачно, никакого недовольства не было. Он отметил, что в общей сложности посетил 8 наблюдательных пунктов.

Штефан-Клаудио Лемме отметил, что ознакомился с избирательными бюллетенями и убедился, что большинство кандидатов не являются членами каких-либо политических партий: "В ходе разговоров с избирателями я увидел, что они надеются на избрание более молодых людей в парламент".

Наблюдатель Биргит Ветцель сказал, что проводил наблюдения на 8 избирательных пунктах.

По его словам, на всех пунктах он и его коллеги могли наблюдать за выборами без всяких проблем: "На всех избирательных пунктах с большим удовольствием отвечали на наши вопросы".

Наблюдатель Урс Ункауф отметил большое количество молодых людей в избирательных списках. Назвав это положительным явлением, Урс Ункауф сказал, что его обрадовало участие женщин-кандидатов в выборах.

Он сказал, что доволен работой местных наблюдателей и тем, что голоса были подсчитаны правильно и вовремя.