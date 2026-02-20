Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Названы расходы на обучение английскому языку судей в Азербайджане

    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 13:47
    Названы расходы на обучение английскому языку судей в Азербайджане

    В Азербайджане на курсы повышения квалификации по английскому языку для судей в 2025 году было потрачено 3100 манатов.

    Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Союза судей Аладдин Джафаров заявил на II Форуме судей Азербайджана.

    Джафаров отметил, что на проведение 67-й Конференции Международной ассоциации судей в 2025 году выделено 500 тыс. манатов, а на организацию Форума судей Азербайджана, состоявшегося 28 февраля 2025 года, израсходовано 79 350 манатов.

    Он также сообщил, что 14 350 манатов направлено на поддержку семей умерших судей, а также нуждающихся в материальной помощи и больных судей.

