Названы расходы на обучение английскому языку судей в Азербайджане

В Азербайджане на курсы повышения квалификации по английскому языку для судей в 2025 году было потрачено 3100 манатов.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Союза судей Аладдин Джафаров заявил на II Форуме судей Азербайджана.

Джафаров отметил, что на проведение 67-й Конференции Международной ассоциации судей в 2025 году выделено 500 тыс. манатов, а на организацию Форума судей Азербайджана, состоявшегося 28 февраля 2025 года, израсходовано 79 350 манатов.

Он также сообщил, что 14 350 манатов направлено на поддержку семей умерших судей, а также нуждающихся в материальной помощи и больных судей.