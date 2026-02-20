Названы расходы на обучение английскому языку судей в Азербайджане
Внутренняя политика
- 20 февраля, 2026
- 13:47
В Азербайджане на курсы повышения квалификации по английскому языку для судей в 2025 году было потрачено 3100 манатов.
Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Союза судей Аладдин Джафаров заявил на II Форуме судей Азербайджана.
Джафаров отметил, что на проведение 67-й Конференции Международной ассоциации судей в 2025 году выделено 500 тыс. манатов, а на организацию Форума судей Азербайджана, состоявшегося 28 февраля 2025 года, израсходовано 79 350 манатов.
Он также сообщил, что 14 350 манатов направлено на поддержку семей умерших судей, а также нуждающихся в материальной помощи и больных судей.
Последние новости
14:01
Милли Меджлис принял в первом чтении изменения по службе СДВС для женщинМилли Меджлис
14:00
ММ одобрил в I чтении штрафы за использование, импорт, экспорт, производство и продажу вейповМилли Меджлис
13:54
Fitch Solutions: НПЗ STAR начал диверсифицировать источники закупки нефтиЭнергетика
13:53
Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 24 февраляМилли Меджлис
13:52
Лавров и Арагчи обсудили итоги американо-иранских переговоров в ЖеневеВ регионе
13:47
Названы расходы на обучение английскому языку судей в АзербайджанеВнутренняя политика
13:44
Британская полиция проводит обыски в бывшей резиденции экс-принца ЭндрюДругие страны
13:39
Азербайджан занял четвертое место среди поставщиков минеральной продукции в ГрузиюЭнергетика
13:37