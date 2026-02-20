İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycanda hakimlərin ingilis dili bilgilərinin artırılması üçün xərclənən vəsait məlum olub

    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 13:31
    Azərbaycanda hakimlərin ingilis dili bilgilərinin artırılması üçün xərclənən vəsait məlum olub

    Ötən il Azərbaycanda hakimlərin ingilis dili bilgilərinin artırılması üçün keçirilmiş ixtisasartırma kurslarına xərclənən vəsait məlum olub.

    "Report"un məlumatına görə, Hakimlər İttifaqının sədr müavini Ələddin Cəfərov Azərbaycan Hakimlərinin II Forumunda deyib ki, hakimlərin ingilis dili biliklərinin artırılması məqsədilə ixtisasartırma kurslarına 3100 manat vəsait xərclənib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, 2025-ci il üzrə Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Konfransının keçirilməsinə 500 min manat, Azərbaycan Hakimlərinin 28 fevral 2025-ci il tarixində keçirilmiş forumunun təşkili üçün 79 min 350 manat vəsait xərclənib.

    Ə.Cəfərov əlavə edib ki, vəfat etmiş hakimlərin ailələrinə, xəstə hakimlərə və maddi yardıma ehtiyacı olanlara dəstək məqsədilə 14 min 350 manat ayrılıb.

    hakimlər ingilis dili

    Son xəbərlər

    13:31

    Azərbaycanda hakimlərin ingilis dili bilgilərinin artırılması üçün xərclənən vəsait məlum olub

    Daxili siyasət
    13:24

    Elektron siqaretlərin istifadəsi, idxalı, ixracı, istehsalı və satışı ilə bağlı cərimələr ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    13:21

    AFFA Hakimlər Komitəsinin yeni üzvü: "Çalışacağam bilik və təcrübəm yararlı olsun"

    Fərdi
    13:14
    Foto

    Ramin Məmmədov Səudiyyə Ərəbistanının səfiri ilə dini əməkdaşlığı müzakirə edib

    Din
    13:12
    Foto

    Ağdamda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Qurban Göyüşov dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:12

    IMF 2026-cı ildən Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun artım tempinin sabitləşəcəyini gözləyir

    Maliyyə
    13:07

    Rəsmi Bakı diplomatik münasibətlərin 30-cu ildönümü ilə bağlı Sloveniyanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:05

    "Fitch Solutions" Azərbaycanda 2026-cı il üçün inflyasiya gözləntilərini azaldıb

    Maliyyə
    13:02

    Fransa Prezidenti mayda Ermənistana səfər edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti