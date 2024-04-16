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Названы основные инфраструктурные проекты, которые правительство Азербайджана реализует в предстоящие годы

Названы основные инфраструктурные проекты, которые правительство Азербайджана реализует в предстоящие годы Названы основные инфраструктурные проекты, которые будут реализованы правительством Азербайджана в предстоящие годы.
Внутренняя политика
16 апреля 2024 г. 14:26
Названы основные инфраструктурные проекты, которые правительство Азербайджана реализует в предстоящие годы

Названы основные инфраструктурные проекты, которые будут реализованы правительством Азербайджана в предстоящие годы.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала сказал, что главной задачей, стоящей перед правительством в предстоящие годы, будет реализация проектов, связанных с питьевой водой и орошением.

Подчеркнув, что уже разработаны широкомасштабные программы, глава государства отметил: "Поскольку Ширванский и Карабахский каналы вместе с каналом Тахтакёрпю-Джейранбатан являются крупнейшими оросительными каналами, этим проектам придается особое значение. Только на основе уже принятой программы в Азербайджане будет построено более 10 водохранилищ".

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Версия на английском языке Major infrastructure projects facing the government in the coming years disclosed
Версия на азербайджанском языке Növbəti illərdə Azərbaycan hökumətinin qarşısında duran əsas infrastruktur layihələri açıqlanıb

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