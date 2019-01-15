Обнародовано число обращений, поступивших в Главное управление по борьбе с коррупцией из госструктур

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Обнародовано количество обращений, поступивших в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре в минувшем году из госструктур.

Как сообщает Report, начальник управления Кямран Алиев на пресс-конференции по итогам года отметил, что между Главным управлением и Государственным таможенным комитетом, министерством налогов, министерством экологии и природных ресурсов, Госкомитетом по градостроительству и архитектуре и Агентством продбезопасности интенсифицировалось эффективное и деловое сотрудничество.

"Это в свою очередь, не имея значения с точки зрения превентивности, также внесло большой вклад в своевременное обнаружение коррупционных преступлений и других правонарушений в данных областях, помогло устранить эти нарушения, обличить лиц, допустивших эти правонарушения, и привлечь их к уголовной и административной ответственности и, таким образом, предотвратить совершение правонарушения другими лицами", - отметил К.Алиев.

По его словам, в течение 2018 года были расследованы поступившие в главное управление 13 материалов из министерства юстиции, 12 – Службы госбезопасности, 4 – МВД, 4 – Минздрава, 5 – министерства образования, 17 – Государственного таможенного комитета, 7 – министерства налогов, 21 – министерства экологии и природных ресурсов, 8 – Агентства продбезопасности, 6 - Госкомитета градостроительства и архитектуры, 22 – из судов, в результате по 43 материалам были возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса.