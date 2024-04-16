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Названа причина сокращения квоты на хадж для паломников из Азербайджана

Названа причина сокращения квоты на хадж для паломников из Азербайджана В этом году около 500 граждан, желающих совершить хадж, стали жертвами мошенников, присвоивших их деньги.
Внутренняя политика
16 апреля 2024 г. 15:03
Названа причина сокращения квоты на хадж для паломников из Азербайджана

В этом году около 500 граждан, желающих совершить хадж, стали жертвами мошенников, присвоивших их деньги.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа и ответственный за электронную систему хаджа Вусал Джахангири.

По его словам, в прошлом году Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии ввело электронную визу для граждан многих стран, в том числе и Азербайджана, которая, однако, не распространяется на цели паломничества. Мошенники же воспользовались этим для обмана граждан, желающих совершить хадж.

Представитель УМК отметил, что именно это стало причиной сокращения квоты на хадж для азербайджанских паломников до 1 500 мест.

"Соответствующие структуры Саудовской Аравии полностью осведомлены о подобных случаях и принимают необходимые меры. В то же время всех, кто намеревался совершить хадж по электронным визам, ждут депортации и штрафы”, - заключил Джахангири.

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Версия на азербайджанском языке QMİ Həcc ziyarəti üçün kvotanın azaldılmasının səbəbini açıqlayıb, çağırış edib

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