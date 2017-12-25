 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Назначен новый заместитель министра энергетики Азербайджана

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В министерстве энергетики Азербайджана произведено новое назначение.

    Как сообщает Report, Самир Теймур оглу Велиев назначен на должность заместителя министра энергетики.

    До этого назначения он занимал должность руководителя Аппарата в министерстве экономики.

    С. Велиев родился в 1962 году в Баку. В 1984 году окончил Киевский государственный университет имени Шевченко по специальности международные экономические отношения и международное право. Кандидат экономических наук. 

    В 1992-1997 гг. работал на различных руководящих должностях в министерстве внешнеэкономических связей Азербайджанской Республики, в 1997-1999 гг. - в министерстве торговли, в 1999-2001 гг. - в министерстве государственного имущества. С 2001 года и до назначения на должность заместителя министра энергетики работал в должности руководителя Аппарата министерства экономики. 

    Женат, имеет 2 детей.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi