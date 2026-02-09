Назначен новый премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики
- 09 февраля, 2026
- 11:26
Джаббар Мусаев назначен премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики (НАР).
Как сообщает местное бюро Report, соответствующее решение принял Верховный меджлис НАР.
Назначение состоялось на основании представления президента Азербайджана.
