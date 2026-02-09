Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Назначен новый премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики

    Внутренняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 11:26
    Назначен новый премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики

    Джаббар Мусаев назначен премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

    Как сообщает местное бюро Report, соответствующее решение принял Верховный меджлис НАР.

    Назначение состоялось на основании представления президента Азербайджана.

    Нахчыван Нахчыванская Автономная Республика премьер-министр Верховный Меджлис НАР
    Naxçıvan Muxtar Respublikasına yeni Baş nazir təyin olunub
    New prime minister of Nakhchivan Autonomous Republic appointed
