Назначен новый глава Исполнительной власти Насиминского района
Внутренняя политика
- 12 ноября, 2025
- 13:17
Эльхан Огтай оглу Ибрагимов назначен главой Исполнительной власти Насиминского района города Баку.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно ранее подписанному главой государства распоряжению, Эльхан Ибрагимов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Кюрдамирского района.
