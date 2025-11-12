Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Назначен новый глава Исполнительной власти Насиминского района

    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 13:17
    Назначен новый глава Исполнительной власти Насиминского района

    Эльхан Огтай оглу Ибрагимов назначен главой Исполнительной власти Насиминского района города Баку.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно ранее подписанному главой государства распоряжению, Эльхан Ибрагимов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Кюрдамирского района.

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib

