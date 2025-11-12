İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib

    Daxili siyasət
    • 12 noyabr, 2025
    • 13:12
    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib
    İlham Əliyev

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib.

    "Report"un məlumatına görə, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

    Dövlət başçısının imzaladığı sənədə əsasən, bu vəzifəyə Elxan Oqtay oğlu İbrahimov təyin edilib.

    Prezidentin bundan əvvəl imzaladığı Sərəncama əsasən, Elxan İbrahimov Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib.

    İlham Əliyev Kürdəmir
    Назначен новый глава Исполнительной власти Насиминского района

