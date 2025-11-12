Назначен глава Исполнительной власти Балакянского района
Внутренняя политика
- 12 ноября, 2025
- 13:33
Натиг Нушраван оглу Агаев назначен главой Исполнительной власти Балакянского района.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Другим распоряжением главы государства Натиг Агаев освобожден от должности главы ИВ Гёйчайского района.
