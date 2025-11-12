İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib

    Daxili siyasət
    • 12 noyabr, 2025
    • 13:31
    Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib
    Natiq Ağayev

    Natiq Nuşravan oğlu Ağayev Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Dövlət başçısının digər Sərəncamı ilə Natiq Ağayev Göyçay Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib.

    Xatırladaq ki, Balakən Rayon İcra Hakimiyyətində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) keçirdiyi əməliyyat nəticəsində sabiq icra başçısı İslam Rzayev və rayonun digər vəzifəli şəxslər saxlanılıb.

    İ.Rzayev Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 (Külli miqdarda mənimsəmə) və 311.3.2 (təkrarən rüşvət alma) maddələri ilə ittiham olunur.

    Səbail Rayon Məhkəməsinin qərarına əsasən, İ.Rzayev barəsində 4 ay müddətə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

