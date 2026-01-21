Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Натиг Мамедли: В Азербайджане сформирован механизм борьбы с дезинформацией

    Внутренняя политика
    • 21 января, 2026
    • 13:28
    Натиг Мамедли: В Азербайджане сформирован механизм борьбы с дезинформацией

    В Азербайджане сформирован механизм борьбы с дезинформацией как на уровне парламентской комиссии, так и в рамках полномочий различных государственных органов.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли на общественном обсуждении "Дезинформация: как самая серьезная угроза в глобальном масштабе и в азербайджанских реалиях".

    По его словам, в целом, в международной медиапрактике из-за фейковых новостей снижается уровень доверия общественности:

    "Распространяемая дезинформация серьезно подрывает доверие людей к медиа. Уже необходимо принимать меры против этого. Предпринимаются многочисленные шаги по борьбе с дезинформацией как в международных медиа, так и в нашей стране, организуются определенные форумы".

    фейки дезинформация Натиг Мамедли Агентство по развитию медиа
    Natiq Məmmədli: Azərbaycanda dezinformasiya ilə mübarizə mexanizmi artıq formalaşıb

    Последние новости

    14:11

    Председателем правления Azər-Türk Bank назначена Гюнель Набиева

    Финансы
    14:04

    Антониу Кошта: Введение дополнительных тарифов подорвет отношения ЕС и США

    Другие
    14:03

    Шарль Мишель: Мирный договор между Азербайджаном и Арменией - сильный сигнал для стран мира

    Внешняя политика
    13:55
    Фото
    Видео

    Из-за пожара в магазине стройматериалов в Дярнягюле проводится эвакуация, есть пострадавший - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    13:50

    Министр: Импорт дизтоплива из Азербайджана положительно повлиял на экономику Армении

    В регионе
    13:44

    Президент: Азербайджан продемонстрировал твердую политическую волю к установлению прочного мира

    Внешняя политика
    13:39

    В маршрут электрички Сумгайыт–Баку добавлены новые остановки

    Инфраструктура
    13:38

    В Москве задержали женщину за угон снегоуборочной машины

    В регионе
    13:33

    Трамп надеется на сотрудничество с Ильхамом Алиевым в стремлении к достижению глобального мира

    Внешняя политика
    Лента новостей