Натиг Мамедли: В Азербайджане сформирован механизм борьбы с дезинформацией

В Азербайджане сформирован механизм борьбы с дезинформацией как на уровне парламентской комиссии, так и в рамках полномочий различных государственных органов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли на общественном обсуждении "Дезинформация: как самая серьезная угроза в глобальном масштабе и в азербайджанских реалиях".

По его словам, в целом, в международной медиапрактике из-за фейковых новостей снижается уровень доверия общественности:

"Распространяемая дезинформация серьезно подрывает доверие людей к медиа. Уже необходимо принимать меры против этого. Предпринимаются многочисленные шаги по борьбе с дезинформацией как в международных медиа, так и в нашей стране, организуются определенные форумы".