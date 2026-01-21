İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 21 yanvar, 2026
    • 12:11
    Natiq Məmmədli: Dezinformasiyalar Azərbaycanda mediaya güvəni sarsıdır

    Dezinformasiyalar Azərbaycanda mediaya güvəni sarsıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktorunun müavini Natiq Məmmədli "Dezinformasiya: qlobal miqyasda və Azərbaycan reallığında ən ciddi təhlükə kimi" mövzusunda keçirilən ictimai müzakirədə deyib.

    Onun sözlərinə görə, ümumiyyətlə, beynəlxalq media təcrübəsində saxta xəbərlər sayəsində ictimai etimad azalır:

    "Yayılan dezinformasiyalar insanların mediaya olan inamını ciddi şəkildə sarsıdır. Buna qarşı hərəkətə keçmək artıq zəruridir. Həm beynəlxalq mediada, həm də ölkəmizdə dezinformasiya ilə mübarizə istiqamətində çoxsaylı addımlar atılır, müəyyən forumlar təşkil edilir".

    N.Məmmədli bildirib ki, Azərbaycanda dezinformasiya ilə mübarizədə həm parlament komissiyası səviyyəsində, həm də müxtəlif dövlət orqanlarının səlahiyyəti çəçivəsində mübarizə mexanizmi artıq formalaşıb.

    Natiq Məmmədli dezinformasiya Azərbaycan Medianın İnkişafı Agentliyi

