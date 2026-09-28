Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Натиг Алиев назначен главой ИВ Гарадагского района

    Внутренняя политика
    • 28 сентября, 2026
    • 18:33
    Натиг Алиев назначен главой ИВ Гарадагского района

    Натиг Орудж оглу Алиев назначен главой Исполнительной власти Гарадагского района города Баку.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Ильхам Алиев ИВ Гарадагского района Натиг Алиев
    Natiq Əliyev Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin olunub
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