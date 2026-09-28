Natiq Əliyev Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin olunub
Daxili siyasət
- 28 sentyabr, 2026
- 18:28
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Natiq Oruc oğlu Əliyev Bakı şəhəri Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
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