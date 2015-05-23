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    ​Натиг Алиев: Азербайджано-польские отношения имеют исторические корни

    Можно сказать, что наши культуры очень близки

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Азербайджано-польские отношения имеют исторические корни, которые развивались всегда в дружеских условиях.

    Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Натиг Алиев на мероприятии, посвященном Дню Конституции Польши в Баку.

    "Можно сказать, что наши культуры очень близки", - заявил Н.Алиев

    Министр отметил особый вклад поляков в развитие архитектуры и нефтепромышленности Азербайджана.

    "Мы сегодня с благодарностью вспоминаем их имена", - сказал он.

    Н.Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Польша сегодня работают совместно в ряде сфер.

    "Польские компании сотрудничают с азербайджанскими в ряде сфере, в том числе и в сфере энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства".

    Министр также отметил, что в скором времени в Баку прибывает вице-премьер Польши Януш Пехочиньский во главе делегации, состоящей из 60 бизнесменов.

    "В ходе визита стороны будут прорабатывать вопросы более тесного экономического сотрудничества", - заявил Н.Алиев, выразив полное удовлетворение нынешним уровнем развития отношений между странами.

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