Нахчыванской АР выделено 5 млн. манатов

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики подписал распоряжение "О дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики".

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что Нахчыванская Автономная Республика, обладающая богатой историей и многовековыми традициями государственности, пройдя очень сложный, но вместе с тем яркий путь развития, заняла особое место в социально-экономической и общественно-политической жизни Азербайджана, всегда играла важную роль в развитии нашей страны.

В целях дальнейшего ускорения социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики выделено 5 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Отметим, что средства выделены в целях обеспечения продолжения работ по благоустройству и созиданию в Нахчыванской Автономной Республике, а также осуществления мер, намеченных в "Государственной программе социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах".