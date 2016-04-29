Национальный координатор Азербайджана по борьбе с торговлей людьми отчитался в Милли Меджлисе

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ На прошедшем 28 апреля заседании Милли Меджлиса был выслушан ежегодный доклад национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми за 2015 год.

Как сообщает Report, доклад представил первый заместитель министра внутренних дел, национальный координатор по борьбе с торговлей людьми Вилаят Эйвазов.

В отчете отразилась статистика по торговле людьми и статистика по борьбе с трафикингом за 2015 год.

В.Эйвазов отметил о рассмотрении за отчетный год более 13 000 обращений, поступивших на "горячую линию" и принятии соответствующих закону мер.

По его словам, по сравнению с предыдущими годами, случаи торговли людьми и привлечения к принудительному труду возросли на 22%: "В результате проведенной работы, по сравнению с 2014 годом было выявлено на 22% или 108 случаев больше фактов торговли людьми, 8 фактов принудительного труда и 11 фактов, связанных с незаконными действиями в документах в целях торговли людьми. За эти действия к уголовной ответственности были привлечены 38 человек (33 женщины и 5 мужчин). Обезврежены занимающиеся торговлей людьми 13 преступных групп (+4) и 1 организованная преступная группировка".

Национальный координатор отметил о задержании и передаче следствию или же судебным органам 9 из 27 объявленных в розыск из-за причастности к аналогичным преступлениям: "38 из 63 установленных жертв (57 женщин, 6 мужчин) были увезены в Турцию, 8 человек - в Объединенные Арабские Эмираты, 3 - в Россию, 14 человек, в том числе 7 иностранцев подверглись эксплуатации в пределах страны (5 - граждане Узбекистана, 1 - Туркменистана и 1 Украины). 51 жертва была размещена в приюте, каждому оказали необходимую помощь и обеспечили безопасность. В целом 63 жертвам было выдано разовое пособие, 42 оказана финансовая помощь Фондом помощи, 22 трудоустроены, 31 направлены на курсы специализации.

В результате проведенных профилактических мероприятий 31 жертва была возвращена семьям, 51 жертва направлена в НПО для окружения социальными услугами. 56 человек получили психологическую и юридическую помощь, 16 жертвам оказана медицинская помощь. 13 человек обеспечены документом, удостоверяющим личность. 29 находящихся в попечении жертв торговли людьми детей привлечены к различным образовательным программам, 2 детям назначили алименты, установив отцовство, оказана помощь в выдаче свидетельств о рождении 11 детям, 7 временно размещены в приюте".

В.Эйвазов добавил, что за прошлый год выявлены факты привлечения в Азербайджане 450 малолетних детей к попрошайничеству и незаконным услугам: "В результате соответствующих проверок не подтвердились предположения о том, что эти дети стали жертвами торговли людьми и были привлечены к насильственному труду. Однако, из-за неучастия в воспитании своего ребенка и принуждения детей к незаконным действиям, более 200 родителей привлечены к административной ответственности".

После выступления национального координатора депутаты обсудили доклад. Документ был принят путем голосования.