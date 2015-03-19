Начался процесс исполнения распоряжения президента Азербайджана о помиловании

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Начался процесс исполнения Распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц". Как сообщает Report, распоряжением помилованы в целом 101 человек.

Отметим, что распоряжение принято, руководствуясь пунктом 22 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, и основывается на принципах гуманизма с учетом поведения осужденных за время отбывания наказания в исправительном учреждении, состояния здоровья, семейного положения и обращений, поступивших к президенту Азербайджанской Республики от самих осужденных, членов их семей, омбудсмена, организаций по защите прав человека.

Среди помилованных есть ряд известных лиц, в том числе, исполнительный директор Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Сулейманлы Башир и член гражданского движения "Нида" Орхан Эйюбзаде.