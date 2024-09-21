Судьи Конституционного суда удалились на совещание

ЦИК обобщила полученную со всех участков информацию о результатах выборов в Милли Меджлис и представила ее в Конституционный суд вместе с соответствующими документами для утверждения протокола выборов.

Судьи Конституционного суда удалились на совещание для принятия решения касательно итогов внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, после совещания председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев огласит решение.

15:38

Председатель ЦИК Мазахир Панахов выступил на заседании Пленума Конституционного суда, где рассматриваются итоги внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, Панахов напомнил, что голосование на выборах в Милли Меджлис 1 сентября проводилось на 6 478 избирательных участках по 125 округам.

Он подчеркнул, что по 125 избирательным округам кандидатуры выдвинули 990 человек.

Для предвыборной агитации кандидатов и организации встреч с избирателями были выделены 5 506 мест, 3 469 из которых открытые, а 2 037 – закрытые пространства, сказал он.

По словам Панахова, для местных и международных наблюдателей, представителей местных и международных СМИ созданы все возможности во время подготовки к выборам, в день голосования и после него.

"Веб-камеры были установлены на 1000 избирательных участках в 119 округах. Пользователи Интернета, как внутри страны, так и за рубежом, имели возможность получить доступ к сайту Центральной избирательной комиссии и следить за всеми процессами", - добавил он.

15:27

ЦИК обобщила полученную со всех участков информацию о результатах выборов в Милли Меджлис и представила ее в Конституционный суд вместе с соответствующими документами для утверждения протокола выборов.

Как сообщает Report, об этом заявил судья Конституционного суда Ровшан Исмаилов на заседании Пленума Конституционного суда.

Судья-докладчик Камран Шафиев в свою очередь отметил, что апелляционные жалобы были рассмотрены в судах Шеки, Ширвана, Сумгайыта, Гянджи и Нахчывана.

Он также добавила, что Генпрокуратура приняла решение отказать в возбуждении уголовных дел по 6 обращениям, связанным с выборами. Остальные обращения были направлены в ЦИК.

15:06

Началось заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана по особому конституционному производству.

Как сообщает Report, на заседании рассматривается вопрос об утверждении протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев представил состав и секретаря суда. Заслушивается информация судьи-докладчика о назначении даты, проведении и итогах выборов.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли 1 сентября. Голосование проводилось на 6 478 избирательных участках по 125 округам. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов.

Итоговый протокол Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по общим результатам выборов в парламент, который был подписан и утвержден членами Комиссии, был составлен 16 сентября. В соответствии с требованиями Избирательного кодекса, протокол ЦИК вместе с соответствующими документами был представлен в Конституционный суд для утверждения результатов голосования.

Конституционный суд должен проверить на соответствие главному закону страны и утвердить результаты выборов в Милли Меджлис в течение 10 дней после получения соответствующих документов (этот срок может быть продлен, если потребуется процесс проверки).