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Началось заседание ЦИК Азербайджана

Началось заседание ЦИК Азербайджана
© Report / Elchin Murad

Началось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании членами комиссии рассматриваются еще несколько обращений, поступивших в связи с прошедшими 9 февраля парламентскими выборами.

ЦИК примет соответствующие решения в связи со стоящими на повестке вопросами.

Отметим, что на заседании Центризбиркома 13 февраля было принято решение аннулировать результаты голосования в общей сложности по 4 округам:

Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 - лидирующий кандидат Чингиз Ганизаде

Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - лидирующий кандидат Хады Раджабли

Третий Хатаинский избирательный округ №35 - лидирующий кандидат Рауф Арифоглу

Первый Хатаинский избирательный округ №33 - лидирующий кандидат Гусейнбала Мираламов.

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