Началось заседание ЦИК Азербайджана

Началось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.
Как сообщает Report, на заседании членами комиссии рассматриваются еще несколько обращений, поступивших в связи с прошедшими 9 февраля парламентскими выборами.
ЦИК примет соответствующие решения в связи со стоящими на повестке вопросами.
Отметим, что на заседании Центризбиркома 13 февраля было принято решение аннулировать результаты голосования в общей сложности по 4 округам:
Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 - лидирующий кандидат Чингиз Ганизаде
Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - лидирующий кандидат Хады Раджабли
Третий Хатаинский избирательный округ №35 - лидирующий кандидат Рауф Арифоглу
Первый Хатаинский избирательный округ №33 - лидирующий кандидат Гусейнбала Мираламов.