ЦИК отменил результаты по двум избирательным участкам - ОБНОВЛЕНО

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня рассмотрела обращение кандидата в депутаты от Уджарского избирательного округа №91 Абиля Мамедова в связи с парламентскими выборами от 9 февраля.
Как сообщает Report, об этом заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.
А.Мухтарова сообщила, что в обращении говорится о нарушениях в нескольких участках этого округа: "На основе обращения комиссия провела всестороннее расследование".
На заседании было решено отменить результаты голосования на участках №18 и №38 данного округа.
*** 16:14
Началось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Как сообщает Report, на заседании члены комиссии рассматривают еще несколько обращений, поступивших в связи с прошедшими 9 февраля 2020 года парламентскими выборами в Азербайджане.
ЦИК примет соответствующее решение по стоящим на повестке вопросам.
Отметим, что на проведенном 13 февраля заседании ЦИК было принято решение об аннулировании результатов выборов по 4 округам.
Список округов, по которым были аннулированы результаты:
Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 - лидирующий кандидат Чингиз Ганизаде
Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - лидирующий кандидат Хады Раджабли
Третий Хатаинский избирательный округ №35 - лидирующий кандидат Рауф Арифоглу
Первый Хатаинский избирательный округ №33 - лидирующий кандидат Гусейнбала Мираламов.