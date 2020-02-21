ЦИК отменил результаты по двум избирательным участкам - ОБНОВЛЕНО

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня рассмотрела обращение кандидата в депутаты от Уджарского избирательного округа №91 Абиля Мамедова в связи с парламентскими выборами от 9 февраля.

Как сообщает Report, об этом заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

А.Мухтарова сообщила, что в обращении говорится о нарушениях в нескольких участках этого округа: "На основе обращения комиссия провела всестороннее расследование".

На заседании было решено отменить результаты голосования на участках №18 и №38 данного округа.

*** 16:14

Началось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает Report, на заседании члены комиссии рассматривают еще несколько обращений, поступивших в связи с прошедшими 9 февраля 2020 года парламентскими выборами в Азербайджане.

ЦИК примет соответствующее решение по стоящим на повестке вопросам.

Отметим, что на проведенном 13 февраля заседании ЦИК было принято решение об аннулировании результатов выборов по 4 округам.

Список округов, по которым были аннулированы результаты:

Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 - лидирующий кандидат Чингиз Ганизаде

Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - лидирующий кандидат Хады Раджабли

Третий Хатаинский избирательный округ №35 - лидирующий кандидат Рауф Арифоглу

Первый Хатаинский избирательный округ №33 - лидирующий кандидат Гусейнбала Мираламов.